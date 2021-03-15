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15 березня 2021, 15:56 4

В Одесі школи, крім молодших класів, переведені на дистанційне навчання

15 березня 2021, 15:56 4
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"Дистанційка" триватиме "до особливого розпорядження"
"Дистанційка" триватиме "до особливого розпорядження"
Фото з відкритих джерел
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Учні 5-11 класів загальноосвітніх середніх шкіл в Одесі переведені на дистанційне навчання з 15 березня з метою уникнення розповсюдження COVID-19.

Про це повідомила заступник директора місцевого департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ірина Столбова на засіданні оперативного штабу міськради у понеділок, передає RegioNews.

З метою недопущення випадків поширення захворювання, викликаного коронавірусом, COVID і ГРВІ, на виконання рішення Комісії з виконання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій освітній процес для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти з 15 березня 2021 року до особливого розпорядження переведено на дистанційну форму навчання, - сказала Столбова.

При цьому, за її словами, учні молодших класів, дитячих садків та позашкільних закладів продовжують навчання у звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних заходів.

Учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти продовжують освітню діяльність з чітким дотриманням протиепідемічних заходів, але за заявою батьків учні 1-4 класів можуть перейти на дистанційну форму навчання... Вихованці позашкільних і дошкільних закладів освіти продовжують освітній процес із чітким дотриманням протиепідемічних заходів, - повідомила чиновниця.

Із 22 березня до 26 березня 2021 року в усіх школах Одеси, за її словами, рекомендовано провести весняні канікули.

Столбова також повідомила, що у зв'язку із захворюванням на ГРВІ та COVID-19 у дошкільних закладах міста на сьогодні закрито загалом 11 груп.

Як повідомлялося, ше 5 березня фіксувалося, що ситуація з COVID-19 погіршується: в Одесі школярів знову відправлять на дистанційку. Дистанційну освіту хотіли запровадити з 15 до 19 березня.

коронавірус Одеса COVID-19 школи пандемія дистанційне навчання

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