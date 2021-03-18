Минздрав советует Труханову ввести в Одессе ограничения "красной" зоны

В городе в ближайшее время могут ввести строгий карантин

В городе в ближайшее время могут ввести строгий карантин

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Одесская область до конца марта может попасть в "красную" зону, министерство здравоохранения советует мэру города Геннадию Труханову усилить карантин.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заместителя председателя Одесского областного лабораторного центра Сергея Дементьева, передает RegioNews.

По его словам, в течение последних трех недель заболеваемость в Одессе выросла в 2,5 раза среди всех возрастных категорий.

Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован у людей в возрасте от 30 до 50 лет. В этой группе рост составляет 45%. Также за последнюю неделю вдвое увеличился рост заболевших среди школьников", - говорит Дементьев.

Он отметил, что областной лабораторный центр Минздрава подготовил предложение мэру Геннадию Труханову и главе облгосадминистрации Сергею Гриневецкому, чтобы ввести ограничения "красной" зоны и не ждать роста заболеваемости.

Мы рекомендовали не проводить массовые мероприятия на территории Одессы и области. Также эти меры касаются работы электротранспорта: чтобы он не работал на максимальную загрузку. Это касается и объектов хозяйствования, предоставляющих услуги населению, чтобы их работа была организована с соблюдением карантинных мероприятий", - добавил Сергей Дементьев.

Напомним, в Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение.