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18 марта 2021, 17:06 117

Минздрав советует Труханову ввести в Одессе ограничения "красной" зоны

18 марта 2021, 17:06 117
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В городе в ближайшее время могут ввести строгий карантин
Фото: из открытых источников
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Одесская область до конца марта может попасть в "красную" зону, министерство здравоохранения советует мэру города Геннадию Труханову усилить карантин.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заместителя председателя Одесского областного лабораторного центра Сергея Дементьева, передает RegioNews.

По его словам, в течение последних трех недель заболеваемость в Одессе выросла в 2,5 раза среди всех возрастных категорий.

Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован у людей в возрасте от 30 до 50 лет. В этой группе рост составляет 45%. Также за последнюю неделю вдвое увеличился рост заболевших среди школьников", - говорит Дементьев.

Он отметил, что областной лабораторный центр Минздрава подготовил предложение мэру Геннадию Труханову и главе облгосадминистрации Сергею Гриневецкому, чтобы ввести ограничения "красной" зоны и не ждать роста заболеваемости.

Мы рекомендовали не проводить массовые мероприятия на территории Одессы и области. Также эти меры касаются работы электротранспорта: чтобы он не работал на максимальную загрузку. Это касается и объектов хозяйствования, предоставляющих услуги населению, чтобы их работа была организована с соблюдением карантинных мероприятий", - добавил Сергей Дементьев.

Напомним, в Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение.

коронавирус Одесса карантин Минздрав красная зона

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