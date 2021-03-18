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18 березня 2021, 15:47 4

Канікули у школах Івано-Франківська розпочнуться на місяць пізніше, - Марцінків

18 березня 2021, 15:47 4
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Місцева влада ухвалила рішення перенести шкільні канікули на період з 29 квітня до 4 травня
Місцева влада ухвалила рішення перенести шкільні канікули на період з 29 квітня до 4 травня
Фото з відкритих джерел
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У школах Івано-Франківська у цьому році не буде канікул, які припадають на березень. Місцева влада ухвалила рішення перенести шкільні канікули на період з 29 квітня до 4 травня.

Про це Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише RegioNews.

"Цей навчальний рік, як, втім, і попередній, - нетиповий. Він стартував одразу з канікул у вересні. Також через важку ситуацію з пандемією і високою захворюваністю діти більшу частину часу зараз навчаються дистанційно", - написав він.

Міський голова зазначив, що законом чітко встановлено кількість робочих днів для організації навчального процесу та на виконання програми - 175.

Марцінків додав, що якщо зараз школи вирішать зробити типові березневі канікули, то навчальний рік доведеться продовжити.

"Тому зараз наші міські освітні заклади прийняли рішення перенести канікули і зробили довший "великодні свята". Діти відпочиватимуть з 29 квітня по 4 травня", - написав він.

КАНІКУЛИ БУДУТЬ! 🥳 #освіта_ІФ ...лиш дещо пізніше Дітки відпочиватимуть від 29 квітня до 4 травня! Цей навчальний...

Posted by Руслан Марцінків on Thursday, March 18, 2021

Раніше Марцінків заявив, що у COVID-лікарнях Івано-Франківська зменшується кількість хворих.

Україна карантин школа Івано-Франківськ Руслан Марцінків

 
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