Понад 1,3 тис. українців повторно захворіли на COVID-19 – ЦГЗ

Між першим і повторним випадком захворювання могло пройти від двох до восьми місяців

Між першим і повторним випадком захворювання могло пройти від двох до восьми місяців

Фото з відкритих джерел

Випадки повторного захворювання на COVID-19 зафіксовані у 1362 українців.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією наших обласних лабораторних центрів, станом на 16 березня було зафіксовано +1362 випадки повторного зараження COVID-19, - сказав гендиректор ЦГЗ.

За словами Родини, йдеться саме про випадки повторного зараження, а не про випадки виявлення тривалого перебігу захворювання.

Родина також повідомив, що між першим і повторним випадком захворювання могло пройти від двох до восьми місяців.

Він зазначив, що секвенування зразків, узятих при виявленні повторних випадків зараження, не проводилося, тому немає підстав приписувати можливість повторного зараження того чи іншого типу коронавірусу.

Родина також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я та ЦГЗ найближчим часом розпочнуть серологічне дослідження, яке дасть змогу оцінити поширення антитіл від COVID-19 серед населення України.

Як повідомлялося, в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві, Житомирській та Львівській областях.