У Львівській області з 19 березня запроваджують посилений карантин - ОДА

Обмеження будуть діяти упродовж 10 днів, однак їх можуть продовжити

Обмеження будуть діяти упродовж 10 днів, однак їх можуть продовжити

Фото: loda.gov.ua

На території всієї Львівської області з 19 по 29 березня буде діяти суворий локдаун, таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з питань ТЕБ і НС у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Львівська ОДА, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 березня, у зв’язку із зростанням на Львівщині кількості захворювань на коронавірус, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС. Органам місцевого самоврядування рекомендують з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів (з можливим продовженням - залежно від епідеміологічної ситуації)”, - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що епідеміологічна ситуація в регіоні близька до критичного рівня, тому було рекомендовано прийняти рішення про посилення обмежень.

З 19 березня на території Львівської області забороняється:

Приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе тощо, крім доставки замовлень та замовлень на виніс;

Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби;

Діяльність непродовольчих ринків.

Нацполіції та Держпродспоживслужбі доручили посилити контроль щодо дотримання протиепідемічних заходів на території області.

Нагадаємо, мер Львова Садовий повідомив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів. На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок.

Також в ОДА припустили, що Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні. Влада регіону готується до посилення карантину.