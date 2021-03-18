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18 березня 2021, 14:31 688

У Львівській області з 19 березня запроваджують посилений карантин - ОДА

18 березня 2021, 14:31 688
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Обмеження будуть діяти упродовж 10 днів, однак їх можуть продовжити
Обмеження будуть діяти упродовж 10 днів, однак їх можуть продовжити
Фото: loda.gov.ua
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На території всієї Львівської області з 19 по 29 березня буде діяти суворий локдаун, таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з питань ТЕБ і НС у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Львівська ОДА, передає RegioNews.

Сьогодні, 18 березня, у зв’язку із зростанням на Львівщині кількості захворювань на коронавірус, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС. Органам місцевого самоврядування рекомендують з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів (з можливим продовженням - залежно від епідеміологічної ситуації)”, - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що епідеміологічна ситуація в регіоні близька до критичного рівня, тому було рекомендовано прийняти рішення про посилення обмежень.

З 19 березня на території Львівської області забороняється:

  • Приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе тощо, крім доставки замовлень та замовлень на виніс;
  • Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
  • Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.
  • Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
  • Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
  • Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
  • Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби;
  • Діяльність непродовольчих ринків.

Нацполіції та Держпродспоживслужбі доручили посилити контроль щодо дотримання протиепідемічних заходів на території області.

Нагадаємо, мер Львова Садовий повідомив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів. На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок.

Також в ОДА припустили, що Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні. Влада регіону готується до посилення карантину.

Львівська область карантин коронавірус Обмеження ОДА локдаун

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