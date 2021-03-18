У Львівській області з 19 березня запроваджують посилений карантин - ОДА
На території всієї Львівської області з 19 по 29 березня буде діяти суворий локдаун, таке рішення ухвалила сьогодні обласна комісія з питань ТЕБ і НС у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації.
Про це повідомляє Львівська ОДА, передає RegioNews.
Сьогодні, 18 березня, у зв’язку із зростанням на Львівщині кількості захворювань на коронавірус, відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС. Органам місцевого самоврядування рекомендують з 19 до 29 березня ввести в області низку обмежувальних заходів (з можливим продовженням - залежно від епідеміологічної ситуації)”, - йдеться в повідомленні.
В облдержадміністрації додали, що епідеміологічна ситуація в регіоні близька до критичного рівня, тому було рекомендовано прийняти рішення про посилення обмежень.
З 19 березня на території Львівської області забороняється:
- Приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе тощо, крім доставки замовлень та замовлень на виніс;
- Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.
- Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
- Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
- Робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби;
- Діяльність непродовольчих ринків.
Нацполіції та Держпродспоживслужбі доручили посилити контроль щодо дотримання протиепідемічних заходів на території області.
Нагадаємо, мер Львова Садовий повідомив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів. На першому етапі влада міста планує розгорнути додаткові 366 ліжок.
Також в ОДА припустили, що Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні. Влада регіону готується до посилення карантину.