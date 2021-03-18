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18 березня 2021, 14:10 11

Локдаун у Києві: Ткаченко пропонує запровадити компенсацію за збитки для культури

18 березня 2021, 14:10 11
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Міністр готовий "ділитися досвідом з КМДА"
Міністр готовий "ділитися досвідом з КМДА"
Фото з відкритих джерел
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Міністерство культури та інформаційної політики України у зв’язку з запровадженням локдауну в Києві порадило міській владі запропонувати компенсацію за збитки для культури.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі міністра культури і інформполітики Олександра Ткаченка, передає RegioNews.

Ситуація напружена. Хоч помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури та креативних індустрій з 20 березня – однозначно, спірне рішення… Приймаючи подібне, потрібно зважати на наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури. Від МКІП ми готові поділитись досвідом з КМДА та підказати, як впровадити механізм компенсацій, - написав міністр.

Зі слів Ткаченка, саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувались і дотримуються вимог санепідемобмежень та зазнали найбільших економічних збитків через пандемію COVID-19.

Пане мере, чому у цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним питанням, погодьтесь. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти, - додав Ткаченко.

Як повідомлялося, У Києві з 20 березня вводять локдаун: що буде заборонено. Обмеження діятимуть до 9 квітня.

Київ міністр компенсація культура Олександр Ткаченко локдаун

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