Українців хочуть перевірити на наявність антитіл до коронавірусу

Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл у населення

Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл у населення

Фото: flickr

В Україні планують провести дослідження для визначення наявності антитіл до COVID-19 у населення. Це дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей зіткнулися з вірусом.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, пише RegioNews.

"Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл (у населення - ред.)", - сказав Родина.

Він додав, що частина населення могло перехворіти COVID-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою.

"Це робиться, щоб епідеміологи знали, яке точне число людей зіткнулися з вірусом. Наявність антитіл класу G у людини свідчить, що він тим чи іншим чином зіткнувся з інфекцією COVID-19. Можливо, він перехворів безсимптомно", - пояснив директор ЦГЗ.

Нагадаємо, МОЗ збільшив інтервал між дозами CoviShield.