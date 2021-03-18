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18 березня 2021, 13:59 41

Українців хочуть перевірити на наявність антитіл до коронавірусу

18 березня 2021, 13:59 41
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Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл у населення
Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл у населення
Фото: flickr
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В Україні планують провести дослідження для визначення наявності антитіл до COVID-19 у населення. Це дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей зіткнулися з вірусом.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, пише RegioNews.

"Планується проведення дослідження найближчим часом, щоб встановити наявність антитіл (у населення - ред.)", - сказав Родина.

Він додав, що частина населення могло перехворіти COVID-19 безсимптомно і не звертатися за медичною допомогою.

"Це робиться, щоб епідеміологи знали, яке точне число людей зіткнулися з вірусом. Наявність антитіл класу G у людини свідчить, що він тим чи іншим чином зіткнувся з інфекцією COVID-19. Можливо, він перехворів безсимптомно", - пояснив директор ЦГЗ.

Нагадаємо, МОЗ збільшив інтервал між дозами CoviShield.

коронавірус карантин хвороба МОЗ здоров`я

 
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