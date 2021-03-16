Львівська область із ймовірністю 90% опиниться в "червоній” зоні, - ОДА

Влада регіону готується до посилення карантину

Влада регіону готується до посилення карантину

Фото: із відкритих джерел

У Львівській області стрімко зростає захворюваність на COVID-19, медичні заклади щодня приймають більше пацієнтів, ніж виписують. При такому темпі область скоро із ймовірністю 90% потрапить до “червоної” зони карантину.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко, передає RegioNews.

За його словами, дві найбільші COVID-лікарні області заповнені на 94%. Так як вірус мутував, хворі потребують тривалого стаціонарного лікування.

На жаль, епідситуація погіршується... Завантаження різко росте і найгірше те, що 60% пацієнтів це – молоді люди без супутніх захворювань. Коронавірус знову мутував. Медики говорять, що стаціонарне лікування потребує довшого часу, ніж 14 днів”, – заясказав Іван Собко.

Він впевнений на 90%, що регіон найближчим часом опиниться в "червоній” зоні, а заповненість ліжок складе понад 65%.

Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що у Львові розгорнуть додаткові госпіталі для COVID-пацієнтів.