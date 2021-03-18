Во Львовской области с 19 марта вводят усиленный карантин - ОГА

Ограничения будут действовать в течение 10 дней, однако их могут продлить

Ограничения будут действовать в течение 10 дней, однако их могут продлить

Фото: loda.gov.ua

На территории всей Львовской области с 19 по 29 марта будет действовать строгий локдаун, такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Львовская ОГА, передает RegioNews.

Сегодня, 18 марта, в связи с ростом на Львовщине количества заболеваний коронавирусом, прошло заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. Органам местного самоуправления рекомендуют с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий (с возможным продлением - в зависимости от эпидемиологической ситуации)", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что эпидемиологическая ситуация в регионе близка к критическому уровню, поэтому было рекомендовано принять решение об усилении ограничений.

С 19 марта на территории Львовской области запрещается:

Прием посетителей барами, ресторанами, кафе и т.п., кроме доставки заказов и заказов на вынос;

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

Прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

Прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток;

Деятельность непродовольственных рынков.

Нацполиции и Госпродпотребслужбе поручили усилить контроль по соблюдению противоэпидемических мероприятий на территории области.

Напомним, мэр Львова Садовый сообщил, что во Львове будут развернуты дополнительные госпитали для COVID-пациентов. На первом этапе власти города планирует развернуть дополнительные 366 коек.

Также в ОГА сообщили, что Львовская область с вероятностью 90% окажется в "красной” зоне. Власть региона готовится к ужесточению карантина.