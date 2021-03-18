Нардеп відмовився брати участь в афері "шахраїв з Банкової"

Нардеп відмовився брати участь в афері "шахраїв з Банкової"

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України Олександр Дубінський звинуватив Офіс президента в спробі втручання в справи США, через які, проти нього були введені санкції.

Як передає RegioNews, про це повідомив сам Дубінський у своєму відеозверненні.

Так, за словами політика, саме в Офісі президента його просили взяти участь у пресконференції з Деркачем, на якій він опублікував скандальні "плівки" та ініціювати створення тимчасової слідчої комісії ВР. Проте тоді він відмовився "брати участь у цій афері".

Після цього, зазначає нардеп, реєстрацію ТСК організував голова фракції Давид Арахамія і навіть простягнув її через регламентний комітет Ради.

"Я не маю відношення до публікації плівок Байдена і їх тиражування", - заявив Олександр Дубінський, пояснив, що тепер його звинувачують у зворотному.

Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

Ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки, "до нього претензій немає".

15 березня Дубінського виключили з партії "Слуга народу" через порушення статуту та непокору керівним органам партії.