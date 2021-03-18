Нардеп отказался участвовать в афере "мошенников с Банковой"

Нардеп отказался участвовать в афере "мошенников с Банковой"

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины Александр Дубинский обвинил Офис президента в попытке вмешательства в дела США, из-за чего, против него были введены санкции.

Как передает RegioNews, об этом сообщил сам Дубинский в своем видео-обращении.

Так, по словам политика, именно в Офисе президента его просили поучаствовать в пресс-конференции с Деркачем, на которой он опубликовал скандальные "пленки" и инициировать создание временной следственной комиссии ВР. Однако тогда он отказался "участвовать в этой афере".

После этого, отмечает нардеп, регистрацию ВСК организовал глава фракции Давид Арахамия и даже протянул ее через регламентный комитет Рады.

"Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию", - заявил Александр Дубинский, уточнив, что теперь его обвиняют в обратном.

Напомним, 14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа".

Вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.

Также "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.

В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как "претензий к нему нет".

15 марта Дубинского исключили из партии "Слуга народа" из-за нарушения устава и неповиновение руководящим органам партии.