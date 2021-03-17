Суд відмовив в апеляції рішення про арешт нафтопродуктопроводу Медведчука, - ЗМІ

Рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта залишається чинним

Рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта залишається чинним

Фото з відкритих джерел

Нафтопродуктопровід буде передано на зберігання "Укртранснафті" з подальшою передачею АРМА.

Про це повідомляють джерела LB.ua, передає RegioNews.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила компанії "ПрикарпатЗахідТранс" в апеляції на рішення Вищого антикорупційного суду про арешт частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", що проходить через територію України.

Про це овідомили джерела, знайомі з рішенням апеляційної палати, яке було прийнято ввечері 16 березня.

В апеляції відмовлено, - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, чинним залишається рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта.

Нафтопродуктопровід буде передано на зберігання "Укртранснафті" з подальшою передачею АРМА.

Як повідомлялося, суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності.