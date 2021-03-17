08:56  17 березня
В Україні різко зросла кількість нових випадків зараження і смертей від COVID-19
10:39  17 березня
У Раді збирають підписи для позачергового засідання
08:11  17 березня
Бойовики за добу 9 раз порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 10:56 26

Суд відмовив в апеляції рішення про арешт нафтопродуктопроводу Медведчука, - ЗМІ

17 березня 2021, 10:56 26
Читайте также на русском языке
Рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта залишається чинним
Рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта залишається чинним
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Нафтопродуктопровід буде передано на зберігання "Укртранснафті" з подальшою передачею АРМА.

Про це повідомляють джерела LB.ua, передає RegioNews.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила компанії "ПрикарпатЗахідТранс" в апеляції на рішення Вищого антикорупційного суду про арешт частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", що проходить через територію України.

Про це овідомили джерела, знайомі з рішенням апеляційної палати, яке було прийнято ввечері 16 березня.

В апеляції відмовлено, - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, чинним залишається рішення ВАКС від 23 лютого 2021 року про арешт об'єкта.

Нафтопродуктопровід буде передано на зберігання "Укртранснафті" з подальшою передачею АРМА.

Як повідомлялося, суд наклав арешт на "трубу Медведчука", її передадуть під контроль держави. Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу із державної власності.

Віктор Медведчук нафтопродуктопровід суд ВАКС апеляція

Медведчук оскаржує у Верховному суді запроваджені проти нього санкції
16 березня 2021, 18:48
Данілов прокоментував обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком
11 березня 2021, 21:57
ВАКС скасував постанову про зупинення досудового розслідування у справі Януковича
11 березня 2021, 15:19
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи
Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua