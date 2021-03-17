Суд отказал в апелляции решения об аресте нефтепродуктопровода Медведчука, - СМИ

Решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта остается действующим

Решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта остается действующим

Фото из открытых источников

Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Об этом сообщают источники LB.ua, передает RegioNews.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала компании "Прикарпатзападтранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит через территорию Украины.

Об этом сообщили источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.

В апелляции отказано, - сказал собеседник издания.

Таким образом, в силе остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта.

Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Как сообщалось, суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.