Суд отказал в апелляции решения об аресте нефтепродуктопровода Медведчука, - СМИ
Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.
Об этом сообщают источники LB.ua, передает RegioNews.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала компании "Прикарпатзападтранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит через территорию Украины.
Об этом сообщили источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.
В апелляции отказано, - сказал собеседник издания.
Таким образом, в силе остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта.
Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.
Как сообщалось, суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.