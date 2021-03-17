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17 марта 2021, 10:56 25

Суд отказал в апелляции решения об аресте нефтепродуктопровода Медведчука, - СМИ

17 марта 2021, 10:56 25
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Решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта остается действующим
Решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта остается действующим
Фото из открытых источников
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Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Об этом сообщают источники LB.ua, передает RegioNews.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала компании "Прикарпатзападтранс" в апелляции на решение Высшего антикоррупционного суда об аресте части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит через территорию Украины.

Об этом сообщили источники, знакомые с решением апелляционной палаты, которое было принято вечером 16 марта.

В апелляции отказано, - сказал собеседник издания.

Таким образом, в силе остается решение ВАКС от 23 февраля 2021 года об аресте объекта.

Нефтепродуктопровод будет передан на хранение "Укртранснафте" с последующей передачей АРМА.

Как сообщалось, суд наложил арест на "трубу Медведчука", ее передадут под контроль государства. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

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