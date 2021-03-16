Медведчук оскаржує у Верховному суді запроваджені проти нього санкції

Позов від нього надійшов у суд сьогодні

Позов від нього надійшов у суд сьогодні

Фото з відкритих джерел

До Верховного Суду надійшов позов Медведчука про оскарження впроваджених проти нього санкцій.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховного суду, передає RegioNews.

До Касаційного адміністративного суду Верховного Суду України надійшов позов від народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука про оскарження указу президента України №64/2021 про застосування санкцій проти нього.

16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме п. 7 дод. 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянина України Віктора Медведчука, - йдеться в повідомленні.

Позову присвоєно реєстраційний номер справи №9901/73/21.

До КАС ВС надійшов позов про оскарженння Указу Президента №64/2021 щодо застосування санкцій 16 березня 2021 року до... Posted by Верховний Суд on Tuesday, March 16, 2021

Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.