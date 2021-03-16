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16 березня 2021, 18:48 6

Медведчук оскаржує у Верховному суді запроваджені проти нього санкції

16 березня 2021, 18:48 6
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Позов від нього надійшов у суд сьогодні
Позов від нього надійшов у суд сьогодні
Фото з відкритих джерел
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До Верховного Суду надійшов позов Медведчука про оскарження впроваджених проти нього санкцій.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховного суду, передає RegioNews.

До Касаційного адміністративного суду Верховного Суду України надійшов позов від народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука про оскарження указу президента України №64/2021 про застосування санкцій проти нього.

16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме п. 7 дод. 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянина України Віктора Медведчука, - йдеться в повідомленні.

Позову присвоєно реєстраційний номер справи №9901/73/21.

До КАС ВС надійшов позов про оскарженння Указу Президента №64/2021 щодо застосування санкцій 16 березня 2021 року до...

Posted by Верховний Суд on Tuesday, March 16, 2021

Як повідомлялося, 19 лютого рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

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