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11 березня 2021, 15:19 11

ВАКС скасував постанову про зупинення досудового розслідування у справі Януковича

11 березня 2021, 15:19 11
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Суддя не встановив мотивів слідства для звернення за міжнродною допомогою в кримінальному провадженні
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд скасував постанову детектива про зупинення досудового розслідування у справі експрезидента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

...Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу захисника і скасувала постанову детектива про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього Президента України, - йдеться в повідомленні.

Заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя дійшла висновку, що із змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні.

У ВАКС повідомляють, що детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва. Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого адвокати втікача Януковича не прийшли на розгляд апеляції про його заочний арешт. Справа стосується узурпації влади.

суд ВАКС розслідування суддя Віктор Янукович

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