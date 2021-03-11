ВАКС скасував постанову про зупинення досудового розслідування у справі Януковича

Суддя не встановив мотивів слідства для звернення за міжнродною допомогою в кримінальному провадженні

Суддя не встановив мотивів слідства для звернення за міжнродною допомогою в кримінальному провадженні

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

...Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу захисника і скасувала постанову детектива про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього Президента України, - йдеться в повідомленні.

Заслухавши учасників судового процесу, слідчий суддя дійшла висновку, що із змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні.

У ВАКС повідомляють, що детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва. Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України.

Як повідомлялося раніше, 18 лютого адвокати втікача Януковича не прийшли на розгляд апеляції про його заочний арешт. Справа стосується узурпації влади.