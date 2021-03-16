СБУ провела обшуки в Раді, РНБО та Кабміні через "Харківські угоди”

Під час обшуків були виявлені документи, які підтверджують злочинні умисли тодішнього керівництва держави

Під час обшуків були виявлені документи, які підтверджують злочинні умисли тодішнього керівництва держави

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 16 березня працівники СБУ провели обшуки в будівлях Верховної Ради, РНБО, Кабінету Міністрів та низці інших відомств, які були залучені до підготовки та ратифікації так званих “Харківських угод”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними спецслужби, слідчі дії проводилися для встановлення обставин, які підлягають документуванню у розслідування кримінальної справи.

Обшуки спільно з Державним бюро розслідувань проводилися у Верховній Раді та комітетах, Головному науково-експертному управлінні парламенту, Раді національної безпеки і оборони, Міністерстві закордонних справ та Кабінеті Міністрів.

Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та прийняття вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки. Зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань та спеціальних служб Російської Федерації, які в подальшому брали участь в анексії Криму”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що проводять відповідні слідчі та процесуальні дії, дотримуючись усіх вимог чинного законодавства, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.