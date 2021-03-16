В Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується скасувати "харківські угоди"

На думку авторів, ці угоди - єдина підстава, що дозволяє перебувати росіянам в Криму

На думку авторів, ці угоди - єдина підстава, що дозволяє перебувати росіянам в Криму

Фото з відкритих джерел

Народні депутати Олег Дунда й Олександр Аліксійчук зареєстрували у Верховній Раді законопроект №0095 "Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України".

Про це Дунда повідомив на брифінгу в парламенті, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Харківські угоди" були перевіркою тодішнього керівництва нашої держави на їхню спроможність захищати та відвойовувати незалежність України. І виявилося, що державна влада в той час не пройшла цієї перевірки, а обрала грошовий компроміс, зрадивши інтереси українців, свідомо віддаючи "на відкуп" наші українські території, - заявив народний депутат.

На думку Дунди, на сьогодні є лише одна підстава, що дозволяє перебувати росіянам у Криму, - це саме ті "харківські угоди" 2010 року. Але з урахуванням подій, що сталися в Криму в 2014 році, Україна має законне право денонсувати їх якнайшвидше.

Як повідомлялося, щодо Харківських угод СБУ порушила справу про держзраду. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.