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16 марта 2021, 17:46 89

СБУ провела обыски в Раде, СНБО и Кабмине из-за "Харьковских соглашений"

16 марта 2021, 17:46 89
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Во время обысков были обнаружены документы, подтверждающие преступные умыслы тогдашнего руководства государства
Во время обысков были обнаружены документы, подтверждающие преступные умыслы тогдашнего руководства государства
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 16 марта работники СБУ провели обыски в зданиях Верховной Рады, СНБО, Кабинета Министров и ряде других ведомств, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным спецслужбы, следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в расследовании уголовного дела.

Обыски совместно с Государственным бюро расследований проводились в Верховной Раде и комитетах, Главном научно-экспертном управлении парламента, Совете национальной безопасности и обороны, Министерстве иностранных дел и Кабинете Министров.

Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия. В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма", - говорится в сообщении.


В СБУ отметили, что проводят соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения”, проверит СБУ. После одобрения Радой этих соглашений в 2010 году российский флот остался в Крыму.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Кабмин обыски СБУ уголовное дело Верховная Рада харьковские соглашения

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