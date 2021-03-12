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12 березня 2021, 19:41 8

Харківські угоди: СБУ порушила справу про держзраду

12 березня 2021, 19:41 8
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Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади
Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади
Фото з відкритих джерел: Верховна рада в день затвердження Харківських угод
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СБУ досліджує обставини підписання та ратифікації ВР у 2010 році угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради, - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії.

Як повідомлялося, учора секретар РНБО Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ. Після схвалення Радою цих угод у 2010 році російський флот залишився в Криму.

Раніше, 28 січня, ДБР повідомило Януковичу про підозру в держзраді за "Харківські угоди". Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Криму.

СБУ кримінальна справа Верховна Рада слідство держзрада харківські угоди

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