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16 березня 2021, 13:14 18

В Офісі генпрокурора підозрюють співробітника СБУ у викраденні людини та вимаганні 1,6 млн грн

16 березня 2021, 13:14 18
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У справі фігурують ще три особи
У справі фігурують ще три особи
Фото: Facebook
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За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора викрито і повідомлено про підозру співробітнику одного з центральних підрозділів СБУ та двом особам за фактами незаконного викрадення людини і вимагання грошових коштів, ще одній особі – за фактом вимагання.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі ОГП.

За даними слідства, в лютому 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, вони викрали потерпілого та вимагали у нього 40 тис. євро та 1,6 млн грн. При цьому погрожували йому вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів.

Всім підозрюваним судом обрані запобіжні заходи. Співробітнику СБУ судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині правоохоронці викрили "на гарячому" заступника начальника одного з відділень Кам'янського районного управління поліції, який займався "кришуванням" бізнесу та збирав "данину" з підприємців. Він вже звільнений з правоохоронних органів.

Офіс генпрокурора насильство СБУ гроші Кримінальна відповідальність підприємці

 
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