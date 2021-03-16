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16 березня 2021, 13:58 18

Рада направила до КСУ законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР по-новому

16 березня 2021, 13:58 18
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Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України
Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ і Державного бюро розслідувань. Парламентарії направили закон до Конституційного суду.

"За" проголосували 267 нардепів, пише RegioNews.

Так, Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.

Зазначимо, вчора глава ВР Дмитро Разумков анонсував розгляд документа.

Нагадаємо, раніше у Раді схвалили рішення щодо закону про призначення голів НАБУ і ДБР.

ДБР Україна НАБУ Верховна Рада парламент

 
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