Рада направила до КСУ законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР по-новому
Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України
Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України
Верховна Рада ухвалила рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ і Державного бюро розслідувань. Парламентарії направили закон до Конституційного суду.
"За" проголосували 267 нардепів, пише RegioNews.
Так, Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.
Зазначимо, вчора глава ВР Дмитро Разумков анонсував розгляд документа.
Нагадаємо, раніше у Раді схвалили рішення щодо закону про призначення голів НАБУ і ДБР.
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