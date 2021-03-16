Рада направила до КСУ законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР по-новому

Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України

Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України

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Верховна Рада ухвалила рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ і Державного бюро розслідувань. Парламентарії направили закон до Конституційного суду.

"За" проголосували 267 нардепів, пише RegioNews. Так, Конституційний суд повинен буде надати висновок про відповідність документа вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів. Зазначимо, вчора глава ВР Дмитро Разумков анонсував розгляд документа. Нагадаємо, раніше у Раді схвалили рішення щодо закону про призначення голів НАБУ і ДБР.

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