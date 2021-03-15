У МОЗ спростовують початок третьої хвилі COVID-19 в Україні
В Україні зараз триває друга хвиля пандемії коронавірусу, і наразі не достатньо фактів, щоб констатувати розгортання третьої.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, графік захворюваності показує, що в Україні був пік COVID-19, потім спостерігалося падіння і знову почалося зростання кількості нових хворих весною 2021 року.
У нашій країні це друга хвиля. У більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там кажуть про третю хвилю", – пояснив Ляшко.
Головний санлікар заявив, що в Україні практично не було першої хвилі COVID-19.
На наш погляд, були вчасно впроваджені заходи, карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля все ж друга", – підсумував Ляшко.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.