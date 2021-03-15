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15 березня 2021, 13:42 185

У МОЗ спростовують початок третьої хвилі COVID-19 в Україні

15 березня 2021, 13:42 185
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Це пояснюють тим, що в нашій державі практично не було першої хвилі коронавірусу
Це пояснюють тим, що в нашій державі практично не було першої хвилі коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
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В Україні зараз триває друга хвиля пандемії коронавірусу, і наразі не достатньо фактів, щоб констатувати розгортання третьої.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, графік захворюваності показує, що в Україні був пік COVID-19, потім спостерігалося падіння і знову почалося зростання кількості нових хворих весною 2021 року.

У нашій країні це друга хвиля. У більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там кажуть про третю хвилю", – пояснив Ляшко.

Головний санлікар заявив, що в Україні практично не було першої хвилі COVID-19.

На наш погляд, були вчасно впроваджені заходи, карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля все ж друга", – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.

МОЗ коронавірус Віктор Ляшко заява пандемія

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