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15 марта 2021, 13:42 183

В Минздраве опровергают начало третьей волны COVID-19 в Украине

15 марта 2021, 13:42 183
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Это объясняют тем, что в нашем государстве практически не было первой волны коронавируса
Это объясняют тем, что в нашем государстве практически не было первой волны коронавируса
Фото: из открытых источников
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В Украине сейчас идет вторая волна пандемии коронавируса, и пока недостаточно фактов, чтобы констатировать развертывания третьей.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, график заболеваемости показывает, что в Украине был пик COVID-19, затем наблюдалось падение и снова начался рост количества новых больных весной 2021 года.

В нашей стране это вторая волна. В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне", - пояснил Ляшко.

Главный санврач заявил, что в Украине практически не было первой волны COVID-19.

На наш взгляд, были вовремя внедрены меры, карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", - подытожил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

Минздрав коронавирус Виктор Ляшко заявление пандемия

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