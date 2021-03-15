Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова

Раніше планувалося запросити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Раніше планувалося запросити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

Фото: МОЗ

Верховна Рада не буде заслуховувати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ході години запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради парламентарії наполягли на кандидатурі глави МОЗ Максима Степанова.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в ході засідання, пише RegioNews.

Нардепи пропонували три кандидатури - главу МВС Арсена Авакова (на цій кандидатурі наполягала фракція "Слуга народу"), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Більшість депутатів підтримала кандидатуру голови МОЗ.

"Давайте визначимося... Прем'єр-міністра не буде, він у відрядженні буде... Степанова? Тоді на годину запитань до уряду запрошуємо Степанова Максима", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Степанов назвав умову для введення в Україні жорсткого локдауну.