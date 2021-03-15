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Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
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15 березня 2021, 12:59 29

Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова

15 березня 2021, 12:59 29
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Раніше планувалося запросити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Раніше планувалося запросити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова
Фото: МОЗ
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Верховна Рада не буде заслуховувати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ході години запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради парламентарії наполягли на кандидатурі глави МОЗ Максима Степанова.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков в ході засідання, пише RegioNews.

Нардепи пропонували три кандидатури - главу МВС Арсена Авакова (на цій кандидатурі наполягала фракція "Слуга народу"), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Більшість депутатів підтримала кандидатуру голови МОЗ.

"Давайте визначимося... Прем'єр-міністра не буде, він у відрядженні буде... Степанова? Тоді на годину запитань до уряду запрошуємо Степанова Максима", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Степанов назвав умову для введення в Україні жорсткого локдауну.

Україна Арсен Аваков МОЗ уряд Максим Степанов

 
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