10:56  09 березня
Степанов заявляє про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні
09:16  09 березня
ДТП в Польщі: дев'ятеро українців у важкому стані, лікарні відмовляли у наданні допомоги
08:11  09 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші": за добу зафіксовано 9 обстрілів
UA | RU
UA | RU
09 березня 2021, 10:56 175

Степанов заявляє про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні

09 березня 2021, 10:56 175
Читайте также на русском языке
Він пояснює це різким зростанням захворюваності і кількості госпіталізованих
Він пояснює це різким зростанням захворюваності і кількості госпіталізованих
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні почалася третя хвиля епідемії коронавірусу, за минулий тиждень підтвердили 54 666 нових випадків COVID-19.

Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, кількість нових випадків, які були виявлені упродовж минулого тижня, на 10 тисяч більша, ніж тижнем раніше.

Ми бачимо зростання, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, де було трохи більше ніж 44 тисячі випадків. Майже на 10 тисяч хворих ми зафіксували за минулий тиждень більше", - сказав Степанов.

Глава МОЗу стверджує, що в Україні також стрімко зростає кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебувало 26 525 осіб", - додав міністр.

Нагадаємо, в Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків.

коронавірус МОЗ захворювання статистика Максим Степанов пацієнти

В Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків
09 березня 2021, 10:33
В Україні після вихідних впав добовий показник COVID-19
09 березня 2021, 08:59
"Укрзалізниця” запускає додаткові спецрейси до "червоного” Закарпаття
08 березня 2021, 14:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua