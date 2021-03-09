Степанов заявляє про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні

Він пояснює це різким зростанням захворюваності і кількості госпіталізованих

Він пояснює це різким зростанням захворюваності і кількості госпіталізованих

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Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, кількість нових випадків, які були виявлені упродовж минулого тижня, на 10 тисяч більша, ніж тижнем раніше.

Ми бачимо зростання, якщо порівнювати з позаминулим тижнем, де було трохи більше ніж 44 тисячі випадків. Майже на 10 тисяч хворих ми зафіксували за минулий тиждень більше", - сказав Степанов.

Глава МОЗу стверджує, що в Україні також стрімко зростає кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Ми фіксуємо зростання кількості хворих і кількості госпіталізованих. Людей, які потребують надання медичної допомоги в умовах стаціонару. На ранок понеділка в лікарнях перебувало 26 525 осіб", - додав міністр.

Нагадаємо, в Івано-Франківську найбільша захворюваність та смертність від початку пандемії - Марцінків.