Нардепа Дубінського можуть виключити із партії "Слуга народу” - заява політсили

У провладній партії вважають, що він не визнає статут і не виконує свої обов’язки

У провладній партії вважають, що він не визнає статут і не виконує свої обов’язки

Фото: Facebook

У “Слузі народу” підтвердили обрання головою організації у Київській області Андрія Мотовиловця замість підсанкційного Олександра Дубінського. Останнього також можуть виключити з партії.

.