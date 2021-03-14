Нардепа Дубінського можуть виключити із партії "Слуга народу” - заява політсили
У “Слузі народу” підтвердили обрання головою організації у Київській області Андрія Мотовиловця замість підсанкційного Олександра Дубінського. Останнього також можуть виключити з партії.
Про це йдеться в заяві, яка оприлюднена на офіційному сайті політсили, передає RegioNews.
Члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга Народу” на позачерговій конференції обрали головою народного депутата Андрія Мотовиловця”, - йдеться в повідомленні.
У "Слузі народу” додали, що на думку членів місцевого осередку, до створеної Національної ради громад Олександр Дубінський входити не може. Вони поставили питання про подальше перебування його на посаді голови осередку.
Також у зв’язку з діями, що можуть трактуватися як невизнання статуту партії та невиконання членом партії статутних обов’язків, розглядається питання про виключення Олександра Дубінського із членів партії”, - заявили у "Слузі народу”.
Як сказав голова партії Олександр Корнієнко, процедура переобрання голови відбулася відповідно до статуту політсили, законодавства та без будь-яких порушень.
Сам Андрій Мотовиловець заявив, що буде працювати над розвитком Київської області та розбудовою місцевих осередків відповідно до нового статуту, який був ухвалений на XI з’їзді партії у суботу, 13 березня.
Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.
Ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.
Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.
Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки, "до нього претензій немає".