Нардепа Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа" - заявление политсилы

В провластной партии считают, что он не признает устав и не выполняет свои обязанности

В провластной партии считают, что он не признает устав и не выполняет свои обязанности

Фото: Facebook

В "Слуге народа" подтвердили избрание председателем организации в Киевской области Андрея Мотовиловца вместо подсанкционного Александра Дубинского. Последнего также могут исключить из партии.

.