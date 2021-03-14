Нардепа Дубинского могут исключить из партии "Слуга народа" - заявление политсилы
В "Слуге народа" подтвердили избрание председателем организации в Киевской области Андрея Мотовиловца вместо подсанкционного Александра Дубинского. Последнего также могут исключить из партии.
Об этом говорится в заявлении, которое обнародовано на официальном сайте политсилы, передает RegioNews.
Члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца", - говорится в сообщении.
В "Слуге народа" добавили, что по мнению членов местной ячейки, в созданный Национальный совет общин Александр Дубинский входить не может. Они поставили вопрос о дальнейшем пребывании его на должности председателя организации.
Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - заявили в "Слуге народа".
Как сказал глава партии Александр Корниенко, процедура переизбрания председателя состоялась в соответствии с уставом политсилы, законодательством и без каких-либо нарушений.
Сам Андрей Мотовиловец заявил, что будет работать над развитием Киевской области и развитием местных организаций согласно новому уставу, который был принят на XI съезде партии в субботу, 13 марта.
Напомним, 14 марта Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации "Слуги народа".
Вечером 13 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал распоряжение о созыве конференции по требованию членов местной организации в Киевской области.
Также "Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин.
В тот же день Корниенко не смог исключить Дубинского из партии, так как "претензий к нему нет".