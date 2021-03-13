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13 березня 2021, 18:52 5

У "Слузі народу" хочуть створити слідчу комісію щодо справи "вагнерівців"

13 березня 2021, 18:52 5
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На ТСК також розглянуть "плівки Суркова-Медведчука"
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В партії "Слуга народу" планують ініціювати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії, яка має зайнятися розслідуванням справи "вагнерівців" та "плівок Суркова-Медведчука".

Як повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу після з'їзду партії повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми створюємо ТСК, вона не про "вагнерівців", але ситуація з "вагнерівцями" входить і має бути розглянута в першу чергу в цій ТСК. Вона буде ширша. Чому вона ширша? Тому що нещодавно також були оприлюднені плівки Суркова-Медведчука, які викликали чималий резонанс в суспільстві. Тому два перших епізоди, які мають розслідуватися на цій ТСК - це ситуація з "вагнерівцями" і ситуація з цими плівками", - розповів Арахамія.

За його інформацією, на листи парламентським фракціям про створення ТСК вже дали відповідь у депутатській групі "Довіра", "Партія "За майбутнє", ОПЗЖ. Наразі не надали своїх представників у ТСК фракції "Голос" і "Європейська солідарність".

В понеділок це буде розглядатися на регламентному комітеті. Якщо буде позитивна відповідь, я думаю, що буде, то ця ТСК буде винесена на голосування до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Давид Арахамія ВР розслідування Слуга народа партія слідство

 
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