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03 березня 2021, 18:13 4

Верховний суд не дав хід позову про відсторонення глави КСУ Тупицького

03 березня 2021, 18:13 4
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Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021 року, однак термін оскарження указу президента закінчився 29 січня 2021 року
Позивач звернувся до суду 26 лютого 2021 року, однак термін оскарження указу президента закінчився 29 січня 2021 року
Рixabay
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Верховний суд не дав хід позову, яким оскаржується указ президента про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Верховного суду, передає RegioNews.

"Касаційний суд в складі Верховного Суду залишив без руху позовну заяву, в якому позивач вдруге оскаржує Указ Президента України від 29 грудня 2020 № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" з моменту його прийняття", — сказано в повідомленні.

У постанові ВС вказується, що "для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк, який є спеціальним для такої категорії справ".

Відзначається, що позивач звернувся до суду 26 лютого 2021 року, однак термін оскарження указу президента закінчився 29 січня 2021 року.

"Оскільки позовну заяву подано з пропуском строку, КАС ВС ухвалив залишити її без руху та надати позивачеві десятиденний строк із дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду заяви про поновлення строку оскарження та доказів поважності причин його пропуску", — йдеться в повідомленні.

КАС ВС залишив без руху позов, яким удруге оскаржено Указ Президента України щодо відсторонення від посади судді...

Posted by Верховний Суд on Wednesday, March 3, 2021

Нагадаємо, 26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.

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