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11 березня 2021, 15:31 61

На чотирьох суддів КСУ були складені протоколи - глава НАЗК

11 березня 2021, 15:31 61
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Протоколи стосуються вчинених суддями адміністративних правопорушень
Протоколи стосуються вчинених суддями адміністративних правопорушень
Фото: із відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за фактом вчинення різноманітних правопорушень та проступків склало 6 протоколів на 4 суддів Конституційного суду України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову НАЗК Олександра Новікова, передає RegioNews.

Мова йде про протоколи на суддів Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка, Ірину Завгородню і пана Олександра Тупицького. Тобто, це всього 6 протоколів на 4 суддів, - сказав Новіков.

Він додав, що протоколи, складені на суддів Конституційного суду, стосуються вчинення ними адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, раніше Новіков заявив, що "Слуга народу" не отримає держфінансування, поки не подасть виправлений звіт.

2 березня голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького, вони стосуються конфлікту інтересів і умисного незазначення в декларації земельної ділянки.

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