КСУ продолжает распределять дела на отстраненного Тупицкого - СМИ

Он юридически остается председателем суда, хотя фактически не может выполнять свои обязанности

Он юридически остается председателем суда, хотя фактически не может выполнять свои обязанности

Фото: из открытых источников

В Конституционном суде Украины до сих пор распределяют рассмотрение дел на Александра Тупицкого, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности судьи.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews.

По информации журналистов, после того, как Офис генпрокурора выдвинул Тупицкому подозрение, а Владимир Зеленский подписал указ о его отстранении, на него были распределены по меньшей мере три дела.

Дела распределяли даже тогда, когда государственная охрана прекратила пускать его в здание КСУ.

На рассмотрение Тупицкого распределили сначала конституционную жалобу гражданина Владимира Еремина от 5 января 2021 года, которая касалась соответствия Конституции положений закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине", и закона "О национальной полиции Украины".

25 января на Александра Тупицкого распределили жалобу от гражданина Олега Тищенко относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Государственном земельном кадастре".

22 февраля 2021 года на рассмотрение Тупицкого попала конституционная жалоба гражданки Натальи Калашник о соответствии Конституции отдельных положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

В Конституционном суде заявили, что распределение дел происходит в автоматическом порядке.

Автоматическое распределение обращений в суд в отношении судьи Тупицкого А.Н. означает выполнение предусмотренных законом №2135, регламентом и инструкцией указанных выше мер относительно всех конституционных представлений, обращений, жалоб, поступающих в суд, с целью их распределения между всеми судьями, включая Тупицкого А.Н", - заявили в КСУ.

Также в своем расследовании журналисты сообщают, что Александр Тупицкий готовит для других судей Конституционного суда проекты повестки дня с указаниями, что именно им нужно рассматривать, а что нет.

По словам судьи КСУ Игоря Слиденко, юридически председателем суда остается Тупицкий, фактически его обязанности исполняет Сергей Головатый.

Напомним, ранее Верховный суд не дал ход иску об отстранении главы КСУ Тупицкого.

26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.

12 марта стало известно об очередном скандале в КСУ: судьи назначали помощниками родственников коллег, зарплаты помощников судей достигают 450 тысяч гривен на год.