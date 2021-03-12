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12 березня 2021, 12:49 402

Індійська вакцина, яку отримала Україна, дійсна до червня 2021 року - ЗМІ

12 березня 2021, 12:49 402
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Україна може не встигнути використати всі 500 тисяч доз вакцини Covishield
Україна може не встигнути використати всі 500 тисяч доз вакцини Covishield
Фото: із відкритих джерел
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Згідно із документами про постачання індійської вакцини в Україну, які опинилися в розпорядженні журналістів, термін придатності препарату AstraZeneca (Covishield) закінчується 23 червня 2021 року.

Про це повідомляє видання ZN.UA, в розпорядженні якого опинилися документи, передає RegioNews.

Журналісти зазначають, що при нинішніх темпах вакцинації Україна встигне використати лише половину препаратів.

Враховуючи, що наша держава отримала 500 тисяч доз вакцини, швидкість вакцинації має зрости принаймні вдвічі, щоб уся партія була використана вчасно.

Наразі середній темп вакцинації в Україні складає близько 2400 щеплень на добу, отже до 23 червня, при збереженні існуючих темпів, Україна встигне використати лише половину завезених вакцин”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 з Індії. Обсяг першої партії AstraZeneca (Covishield) складе 500 тисяч доз.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, за перший день вакцинації від COVID-19 в Україні зробили 159 щеплень.

коронавірус Україна вакцина МОЗ Індія вакцинація

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