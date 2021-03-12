Мер Миколаєва і чиновники міськради вакцинувались від COVID-19

Вакцинацію виконали залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield)

Вакцинацію виконали залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield)

Фото: mkrada.gov.ua

Сьогодні, 12 березня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич публічно вакцинувався від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Разом із міським головою щеплення отримали його заступники Віталій Луков і Анатолій Петров, представники управління охорони здоров’я міської ради Віктор Фаюк та Ірина Шамрай, директор комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов, голова ТРК "НІС-ТВ" Віталій Мехеда.

Думаю, мій приклад допоможе іншим зважитися на цей крок, адже це питання нашого здоров’я та безпеки. Сподіваюся, вакцинація сприятиме якомога швидшому поверненню громадян до нормального, звичного життя", - сказав Олександр Сєнкевич.

У міськраді розповіли, що перед вакцинацією чиновники заповнили спеціальну анкету, підписали згоду і пройшли вимірювання температури та тиску. Загалом станом на 12 березня було вакциновано 440 мешканців Миколаєва.

Нагадаємо, 12 березня голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі.