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12 березня 2021, 12:29 206

Мер Миколаєва і чиновники міськради вакцинувались від COVID-19

12 березня 2021, 12:29 206
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Вакцинацію виконали залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield)
Вакцинацію виконали залишковими дозами вакцини AstraZeneca (Covishield)
Фото: mkrada.gov.ua
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Сьогодні, 12 березня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич публічно вакцинувався від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, передає RegioNews.

Разом із міським головою щеплення отримали його заступники Віталій Луков і Анатолій Петров, представники управління охорони здоров’я міської ради Віктор Фаюк та Ірина Шамрай, директор комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов, голова ТРК "НІС-ТВ" Віталій Мехеда.

Думаю, мій приклад допоможе іншим зважитися на цей крок, адже це питання нашого здоров’я та безпеки. Сподіваюся, вакцинація сприятиме якомога швидшому поверненню громадян до нормального, звичного життя", - сказав Олександр Сєнкевич.

У міськраді розповіли, що перед вакцинацією чиновники заповнили спеціальну анкету, підписали згоду і пройшли вимірювання температури та тиску. Загалом станом на 12 березня було вакциновано 440 мешканців Миколаєва.

Нагадаємо, 12 березня голова Івано-Франківської ОДА зробив щеплення від коронавірусу у мобільному госпіталі.

Олександр Сєнкевич Миколаїв мер вакцинація Чиновник горсовет

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