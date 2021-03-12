Пожежа у будинку для літніх людей в Києві: поліція порушила справу

Андрій Балога – син відомого на всю Україну політика із Закарпаття Віктора Балоги - наступні п’ять років очолюватиме Мукачівську міську ОТГ, до якої наразі, окрім Мукачева, входять ще 17 населених пун...

То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"

05 березня 2021

"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"

Офіційне створення депутатського об’єднання Дубінського – відвертий ляпас президенту. Питання лише в тому, чи вже підсанкційний у США Коломойський поки просто відіслав таким чином своє попередження Ба...