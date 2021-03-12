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12 березня 2021, 11:53 318

Пожежа у будинку для літніх людей в Києві: поліція порушила справу

12 березня 2021, 11:53 318
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Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту
Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту
Фото з відкритих джерел
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Столичні правоохоронці з'ясовують обставини займання на даху триповерхового пансіонату в Подільському районі Києва, яке відбулося 12 березня. За фактом інциденту порушено кримінальне виробництво.

Про це повідомляється на сайті поліції Києва, пише RegioNews.

"За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - розповіли в прес-службі.

Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

Нагадаємо, вранці 12 березня у Подільському районі Києва виникла пожежа на даху триповерхової будівлі, де живуть літні люди.

Україна кримінал Київ пожежа кримінальна справа

 
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