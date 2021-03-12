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12 марта 2021, 12:49 391

Индийская вакцина, которую получила Украина, действительна до июня 2021 года - СМИ

12 марта 2021, 12:49 391
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Украина может не успеть использовать все 500 тысяч доз вакцины Covishield
Украина может не успеть использовать все 500 тысяч доз вакцины Covishield
Фото: из открытых источников
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Согласно документам о поставках индийской вакцины в Украину, которые оказались в распоряжении журналистов, срок годности препарата AstraZeneca (Covishield) заканчивается 23 июня 2021 года.

Об этом сообщает издание ZN.UA, в распоряжении которого оказались документы, передает RegioNews.

Журналисты отмечают, что при нынешних темпах вакцинации Украина успеет использовать лишь половину препаратов.

Учитывая, что наша страна получила 500 тысяч доз вакцины, скорость вакцинации должна вырасти минимум вдвое, чтобы вся партия была использована вовремя.

Сейчас средний темп вакцинации в Украине составляет около 2400 прививок в сутки, следовательно до 23 июня, при сохранении существующих темпов, Украина успеет использовать только половину завезенных вакцин", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Индии. Объем первой партии AstraZeneca (Covishield) составит 500 тысяч доз.

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок.

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