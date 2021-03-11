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11 березня 2021, 16:58 1090

На Київщині літак зіткнувся з автомобілем

11 березня 2021, 16:58 1090
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В результаті інциденту постраждав водій автомобіля
В результаті інциденту постраждав водій автомобіля
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На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації, що дислокується у Василькові під Києвом, сталося зіткнення військового літака з автомобілем. В результаті інциденту постраждав водій автомобіля.

Про це повідомило Повітряне командування "Центр" на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Інцидент стався вчора в темну пору доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. В результаті зіткнення літака з автомобілем сталося загоряння, яке швидко локалізували.

"Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, знаходиться під опікою лікарів", - розповіли в командуванні.

Через зіткнення у військовій частині оголосили службове розслідування. Причини зіткнення літака з автомобілем встановлюються.

ПОВІДОМЛЕННЯ! 10 березня, в 40 бригаді тактичної авіації повітряного командування "Центр" після завершення льотної...

Posted by Повітряне командування "Центр" on Wednesday, March 10, 2021

Нагадаємо, на Харківщині мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся.

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