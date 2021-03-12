Первый заместитель Кличко, которого обвиняли в коррупции, вернулся к работе
Первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, которого в апреле 2020 года отстранили по подозрению в вымогательстве 125 тысяч долларов взятки, вернулся на должность.
Об этом Поворозник сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Друзья! Возвращаюсь ... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей", - написал первый заместитель Кличко.
Он добавил, что вернулся к исполнению своих обязанностей, и отметил, что перед городскими властями стоит много вызовов.
К ним Поворозник отнес пандемию коронавируса и ее последствия для экономики столицы, и работу над обновлением инфраструктуры Киева.
Напомним, 14 апреля 2020 года первого заместителя Кличко задержали по подозрению в получении взятки в $125 тысяч. Вскоре чиновника отстранили от дел.
11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его первый заместитель Поворозник вернется на должность.