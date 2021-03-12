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12 марта 2021, 10:33 105

Первый заместитель Кличко, которого обвиняли в коррупции, вернулся к работе

12 марта 2021, 10:33 105
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Фото: из открытых источников
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Первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, которого в апреле 2020 года отстранили по подозрению в вымогательстве 125 тысяч долларов взятки, вернулся на должность.

Об этом Поворозник сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Друзья! Возвращаюсь ... Почти год без полноценной работы. Но это тоже опыт, который многому научил и оставил рядом только настоящих и верных друзей", - написал первый заместитель Кличко.

Он добавил, что вернулся к исполнению своих обязанностей, и отметил, что перед городскими властями стоит много вызовов.

К ним Поворозник отнес пандемию коронавируса и ее последствия для экономики столицы, и работу над обновлением инфраструктуры Киева.

Напомним, 14 апреля 2020 года первого заместителя Кличко задержали по подозрению в получении взятки в $125 тысяч. Вскоре чиновника отстранили от дел.

11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его первый заместитель Поворозник вернется на должность.

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