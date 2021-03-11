У Тернопільській області посилюються карантинні обмеження - ОДА

В області зростає кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19

В області зростає кількість пацієнтів із діагнозом COVID-19

Фото: oda.te.gov.ua

У Тернопільській області регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про посилення протиепідемічних та карантинних заходів на території регіону.

Про це повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

За підсумками звітів від керівників медичних закладів області, патрульної поліції та Держспоживслужби, голова Тернопільської ОДА Володимир Труш запропонував скористатися правом посилювати карантинні обмеження на території області.

На найближчий тиждень в області заборонять:

роботу дитячих кімнат;

проведення святкувань у закладах, де може бути більше 20 осіб на 5 квадратних метрі;

масові спортивні, розважальні заходи;

роботу басейнів, спортзалів та фітнес-центрів.

Патрульній поліції доручили посилити контроль за перевізниками і ретельніше фіксувати порушення бізнесом та фізичними особами.

Також Комісія розпорядилася посилити контроль за контактними особами, які перебувають на самоізоляції.

Суб’єктам господарювання, які систематично порушують карантинні обмеження, голова ОДА Володимир Труш запропонував скасовувати ліцензії.

Зрештою, якщо підприємець не хоче закривати заклад, нехай Держпраці прийде і перевірить, чи там всі працівники зареєстровані”, – сказав Труш.

Він уточнив, що обмеження діятимуть тиждень. Надалі комісія збереться ще раз, щоб переглянути рішення.

За словами голови управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині найбільше випадків інфікування зареєстровано серед осіб працездатного населення віком 30-65 років.

За її словами, в області працює 9 медичних мобільних груп, які вже вакцинували 1948 осіб.

Нагадаємо, на Тернопільщині зафіксували спалах Covid-19 у військовому госпіталі, на коронавірус захворіли одразу 20 пацієнтів.