В Тернопольской области усиливаются карантинные ограничения - ОГА
В Тернопольской области региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении противоэпидемических и карантинных мероприятий на территории региона.
Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация, передает RegioNews.
По итогам отчетов от руководителей медицинских учреждений области, патрульной полиции и Госпродпотребслужбы, глава Тернопольской ОГА Владимир Труш предложил воспользоваться правом усиливать карантин на территории области.
На ближайшую неделю в области запретят:
- работу детских комнат;
- проведение празднований в учреждениях, где может быть больше 20 человек на 5 квадратных метров;
- массовые спортивные, развлекательные мероприятия;
- работу бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.
Патрульной полиции поручили усилить контроль за перевозчиками и тщательно фиксировать нарушения бизнесом и физическими лицами.
Также Комиссия распорядилась усилить контроль за контактными лицами, находящимися на самоизоляции.
Субъектам хозяйствования, которые систематически нарушают карантин, председатель ОГА Владимир Труш предложил отменить лицензии.
В конце концов, если предприниматель не хочет закрывать заведение, пусть Гоструда придет и проверит, там все ли работники зарегистрированы", - сказал Труш.
Он уточнил, что ограничения будут действовать неделю. В дальнейшем комиссия соберется еще раз, чтобы пересмотреть решение
По словам главы управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольги Ярмоленко, на Тернопольщине больше всего случаев инфицирования зарегистрировано среди лиц трудоспособного населения в возрасте 30-65 лет.
По ее словам, в области работает 9 медицинских мобильных групп, которые уже вакцинировали 1948 человек.
Напомним, на Тернопольщине зафиксировали вспышку Covid-19 в военном госпитале, коронавирусом заболели сразу 20 пациентов.