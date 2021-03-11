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11 марта 2021, 20:32 189

В Тернопольской области усиливаются карантинные ограничения - ОГА

11 марта 2021, 20:32 189
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В области растет количество пациентов с диагнозом COVID-19
Фото: oda.te.gov.ua
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В Тернопольской области региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении противоэпидемических и карантинных мероприятий на территории региона.

Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация, передает RegioNews.

По итогам отчетов от руководителей медицинских учреждений области, патрульной полиции и Госпродпотребслужбы, глава Тернопольской ОГА Владимир Труш предложил воспользоваться правом усиливать карантин на территории области.

На ближайшую неделю в области запретят:

  • работу детских комнат;
  • проведение празднований в учреждениях, где может быть больше 20 человек на 5 квадратных метров;
  • массовые спортивные, развлекательные мероприятия;
  • работу бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.

Патрульной полиции поручили усилить контроль за перевозчиками и тщательно фиксировать нарушения бизнесом и физическими лицами.

Также Комиссия распорядилась усилить контроль за контактными лицами, находящимися на самоизоляции.

Субъектам хозяйствования, которые систематически нарушают карантин, председатель ОГА Владимир Труш предложил отменить лицензии.

В конце концов, если предприниматель не хочет закрывать заведение, пусть Гоструда придет и проверит, там все ли работники зарегистрированы", - сказал Труш.

Он уточнил, что ограничения будут действовать неделю. В дальнейшем комиссия соберется еще раз, чтобы пересмотреть решение

По словам главы управления здравоохранения Тернопольской ОГА Ольги Ярмоленко, на Тернопольщине больше всего случаев инфицирования зарегистрировано среди лиц трудоспособного населения в возрасте 30-65 лет.

По ее словам, в области работает 9 медицинских мобильных групп, которые уже вакцинировали 1948 человек.

Напомним, на Тернопольщине зафиксировали вспышку Covid-19 в военном госпитале, коронавирусом заболели сразу 20 пациентов.

коронавирус карантин ОГА Тернопольская область Владимир Труш

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