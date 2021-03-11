12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
13:52  11 березня
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 16:59 11

"Укрзалізниця" до 19 березня продовжує обмеження продажу квитків та висадки-посадки пасажирів у "червоних зонах"

11 березня 2021, 16:59 11
Читайте также на русском языке
Ці обмеження діють щодо напрямків з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей
Ці обмеження діють щодо напрямків з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Обмеження буде скасовано за фактом офіційного виходу регіонів зі статусу "червоних зон" згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Обмеження щодо продажу квитків, а також висадки і посадки пасажирів, що прямують з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, діятимуть до 19 березня включно.

"Укрзалізниця" також наголошує, що готова призначити спеціальні рейси за поданням облдержадміністрацій для безпечного транспортування людей із дотриманням усіх карантинних вимог.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 7 березня призупинила висадку/посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях. Попередньо це мало тривати до 12 березня, але з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину.

Укрзализныця карантин червона зона Обмеження COVID-19

У Франківську на боротьбу з COVID-19 виділили мільйон гривень і розгорнуть додаткові місця
11 березня 2021, 14:45
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
11 березня 2021, 13:52
З'їзд "Слуги народу" не будуть скасовувати через сплеск захворюваності на COVID-19
11 березня 2021, 12:55
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram