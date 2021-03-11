"Укрзалізниця" до 19 березня продовжує обмеження продажу квитків та висадки-посадки пасажирів у "червоних зонах"

Ці обмеження діють щодо напрямків з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей

Ці обмеження діють щодо напрямків з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей

Фото з відкритих джерел

Обмеження буде скасовано за фактом офіційного виходу регіонів зі статусу "червоних зон" згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Обмеження щодо продажу квитків, а також висадки і посадки пасажирів, що прямують з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей, діятимуть до 19 березня включно.

"Укрзалізниця" також наголошує, що готова призначити спеціальні рейси за поданням облдержадміністрацій для безпечного транспортування людей із дотриманням усіх карантинних вимог.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 7 березня призупинила висадку/посадку пасажирів у Чернівецькій і Житомирській областях. Попередньо це мало тривати до 12 березня, але з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину.