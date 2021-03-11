У Львові з'явилася комісія для підготовки COVID-госпіталів

Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус

Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус

Рixabay

У Львові створили медичну комісію. Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook, пише RegioNews. Він заявив, що комісія огляне поліклініки і проаналізує придатність медустанов для облаштування таких госпіталів. Влада Львова хочуть збільшити кількість ліжок для хворих коронавірусом, у зв'язку з чим планують звільнити лікарні від пацієнтів з неважкими захворюваннями. Таких пацієнтів переведуть в денні стаціонари поліклінік. У квітні хочуть обладнати додаткові 700 місць для COVID-пацієнтів. Сьогодні депутати міської ради проголосували за створення окремої медичної комісії. Вона має оглянути поліклініки та... Posted by Андрій Садовий on Thursday, March 11, 2021 Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.

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