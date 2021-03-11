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11 березня 2021, 15:46 131

У Львові з'явилася комісія для підготовки COVID-госпіталів

11 березня 2021, 15:46 131
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Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус
Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус
Рixabay
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У Львові створили медичну комісію. Вона розробить план створення тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook, пише RegioNews.

Він заявив, що комісія огляне поліклініки і проаналізує придатність медустанов для облаштування таких госпіталів.

Влада Львова хочуть збільшити кількість ліжок для хворих коронавірусом, у зв'язку з чим планують звільнити лікарні від пацієнтів з неважкими захворюваннями. Таких пацієнтів переведуть в денні стаціонари поліклінік.

У квітні хочуть обладнати додаткові 700 місць для COVID-пацієнтів.

Сьогодні депутати міської ради проголосували за створення окремої медичної комісії. Вона має оглянути поліклініки та...

Posted by Андрій Садовий on Thursday, March 11, 2021

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкриють ще один COVID-госпіталь і зупинять тролейбуси.

коронавірус Україна карантин Львів Андрій Садовий

 
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