На Тернопільщині зафіксували спалах Covid-19 у військовому госпіталі
У Заліщиках Тернопільській області у госпіталі інвалідів війни та реабілітованих на COVID-19 захворіли 20 пацієнтів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Заліщицька міська рада, пише RegioNews.
Зареєстровано спалах COVID-19 серед працівників та пацієнтів Заліщицького обласного госпіталю інвалідів війни та реабілітованих. Захворіли 20 осіб. На території громади зафіксовано 356 випадків захворювань на коронавірус. Ситуація із захворюваністю залишається напруженою з тенденцією до погіршення, - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у місцевій лікарні із 85 ліжок для хворих на COVID-19 вільними залишилося лише 4 ліжка.
З понеділка у громаді вирішено призупинити роботу закладів дошкільної та позашкільної освіти, а школи перевести на дистанційну форму навчання.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 лютого зафіксовано 5 833 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема в Тернопільській області додалося 218 хворих.