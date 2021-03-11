12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
18:17  11 березня
РНБО на наступному засіданні розгляне санкції проти фізичних осіб - Данілов
18:33  11 березня
На Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, втрат немає - штаб
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 18:26 144

У Чернівецькій області припинять міжобласне автобусне сполучення

11 березня 2021, 18:26 144
Читайте также на русском языке
За недотримання карантинних норм на порушників складатимуть протоколи
За недотримання карантинних норм на порушників складатимуть протоколи
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Буковині, де діють обмеження "червоної" карантинної зони, припинять міжобласне автобусне сполучення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

На Буковині посилять перевірку за дотриманням карантинних вимог щодо пасажирських перевезень. Про це ішлося під час наради, яку із перевізниками області провели начальник Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації Іван Микитюк та правоохоронці, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається також, що від суботи, 13 березня, працівники поліції ретельніше контролюватимуть дотримання режиму спецперевезень та протиепідемічних норм у транспорті. Так, пасажири можуть займати лише сидячі місця та обов’язково мають бути у масці під час поїздки.

Також правоохоронці припинятимуть роботу міжобласних маршрутів, яка заборонена у "червоній" зоні карантину відповідно до постанови Уряду.

Крім того, перевірятимуть і дозвільні документи на перевезення. За недотримання карантинних норм на порушників складатимуть відповідні протоколи.

Під час наради обговорили і внесення змін до складу робочої групи, яка займається боротьбою з нелегальними перевезеннями в області.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" до 19 березня продовжує обмеження продажу квитків та висадки-посадки пасажирів у "червоних зонах". Ці обмеження діють щодо напрямків з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

А з 10 березня у "червоних" Чернівцях відновили роботу найбільшого ринку. Це було вимогою протестувальників, які влаштували мітинг.

карантин COVID-19 ОДА автобусні маршрути Обмеження Чернівецька область

У Львові з'явилася комісія для підготовки COVID-госпіталів
11 березня 2021, 15:46
У Франківську на боротьбу з COVID-19 виділили мільйон гривень і розгорнуть додаткові місця
11 березня 2021, 14:45
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
11 березня 2021, 13:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram