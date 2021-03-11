У Чернівецькій області припинять міжобласне автобусне сполучення

За недотримання карантинних норм на порушників складатимуть протоколи

За недотримання карантинних норм на порушників складатимуть протоколи

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

На Буковині посилять перевірку за дотриманням карантинних вимог щодо пасажирських перевезень. Про це ішлося під час наради, яку із перевізниками області провели начальник Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької обласної державної адміністрації Іван Микитюк та правоохоронці, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається також, що від суботи, 13 березня, працівники поліції ретельніше контролюватимуть дотримання режиму спецперевезень та протиепідемічних норм у транспорті. Так, пасажири можуть займати лише сидячі місця та обов’язково мають бути у масці під час поїздки.

Також правоохоронці припинятимуть роботу міжобласних маршрутів, яка заборонена у "червоній" зоні карантину відповідно до постанови Уряду.

Крім того, перевірятимуть і дозвільні документи на перевезення. За недотримання карантинних норм на порушників складатимуть відповідні протоколи.

Під час наради обговорили і внесення змін до складу робочої групи, яка займається боротьбою з нелегальними перевезеннями в області.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" до 19 березня продовжує обмеження продажу квитків та висадки-посадки пасажирів у "червоних зонах". Ці обмеження діють щодо напрямків з/до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

А з 10 березня у "червоних" Чернівцях відновили роботу найбільшого ринку. Це було вимогою протестувальників, які влаштували мітинг.