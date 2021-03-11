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11 березня 2021, 19:55 159

РНБО на засіданні схвалила стратегію деокупації Криму

11 березня 2021, 19:55 159
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Найближчим часом документ виставлять на розгляд громадськості
Найближчим часом документ виставлять на розгляд громадськості
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 11 березня під час засідання Рада національної безпеки та оборони затвердила стратегію деокупації  та реінтеграції окупованого  Криму та м. Севастополя.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитися. Крім того, ми вирішили на засіданні РНБО, що Стратегія деокупації Криму буде мати офіційний переклад англійською мовою, і всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом", - сказав Данілов.

Він додав, що над створенням стратегії більше року працювала фахова команда із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу.

Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - заявив Данілов.

Нагадаємо, РНБО створила Центр протидії дезінформації: стало відомо, коли він запрацює.

11 березня Олексій Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ.

Також РНБО продовжила санкції проти двох російських банків, санкційні обмеження щодо них спливали 15 березня.

Крім того, Данілов сказав, що підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність.

РНБО Олексій Данилов Крим стратегія деокупація

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