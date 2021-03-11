СНБО на заседании одобрил стратегию деоккупации Крыма

В ближайшее время документ выставят на рассмотрение общественности

В ближайшее время документ выставят на рассмотрение общественности

Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 марта во время заседания Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и г. Севастополя.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

Все смогут с ним в ближайшее время ознакомиться. Кроме того, мы решили на заседании СНБО, что Стратегия деоккупации Крыма будет иметь официальный перевод на английский язык, и все наши партнеры получат этот документ в ближайшее время", - сказал Данилов.

Он добавил, что над созданием стратегии больше года работала профессиональная команда с привлечением представителей многих институтов, в частности, Меджлиса.

Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма", - заявил Данилов.

Напомним, СНБО создал Центр противодействия дезинформации: стало известно, когда он заработает.

11 марта Алексей Данилов заявил, что депутатов, которые голосовали за "Харьковские соглашения", проверит СБУ.

Также СНБО продлил санкции против двух российских банков, санкционные ограничения по ним всплывали 15 марта.

Кроме того, Данилов сказал, что предприятие "Мотор Сич" вскоре вернут в государственную собственность.