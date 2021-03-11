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11 березня 2021, 18:45 101

Данілов заявив, що "Донецькоблгаз" можуть повернути державі, якщо виявлять порушення

11 березня 2021, 18:45 101
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З'ясувалося, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконгу
З'ясувалося, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконгу
Фото з відкритих джерел
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ПАТ "Донецькоблгаз" може бути повернутий до державної сфери управління в разі виявлення порушень.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає RegioNews.

З'ясувалося, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані в Гонконгу. Ці дві компанії зараз будуть перевірені. В разі виявлення тих чи інших порушень "Донецькоблгаз" буде повернений до державної сфери управління найближчим часом, - розповів Данілов.

За його словами, "Донецькоблгаз" ухвалив рішення про припинення постачання газу в Донецькій області з невідомих причин.

Як повідомлялося, 7 березня "Донецькоблгаз" самоправно зупинив газопостачання для 59 котелень - поліція відкрила справу. Роботу котелень відновлено.

9 березня на Донеччині відкрили 83 кримінальні справи через відключення котелень. Раніше "Донецькоблгаз" відключив від газу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго".

РНБО Олексій Данилов Донецьк державний контроль облгази

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