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11 березня 2021, 17:38 3

РНБО продовжила санкції проти двох російських банків

11 березня 2021, 17:38 3
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Санкційні обмеження щодо них спливали 15 березня
Санкційні обмеження щодо них спливали 15 березня
Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про продовження санкційних обмежень для двох російських банків, термін дії яких має закінчитися 15 березня.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє RegioNews.

На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року,. 15 березня у них закінчується цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін санкцій на 3 роки, - сказав Данілов.

Як повідомлялося, сьогоднішнє засідання РНБО несе інтригу.

РНБО санкції банки РФ брифінг

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