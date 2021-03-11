РНБО продовжила санкції проти двох російських банків

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє RegioNews.

На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року,. 15 березня у них закінчується цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін санкцій на 3 роки, - сказав Данілов.