РНБО продовжила санкції проти двох російських банків
Санкційні обмеження щодо них спливали 15 березня
Санкційні обмеження щодо них спливали 15 березня
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про продовження санкційних обмежень для двох російських банків, термін дії яких має закінчитися 15 березня.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляє RegioNews.
На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року,. 15 березня у них закінчується цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін санкцій на 3 роки, - сказав Данілов.
Як повідомлялося, сьогоднішнє засідання РНБО несе інтригу.
Депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ - ДаніловВсі новини »
11 березня 2021, 17:33В Офісі президента запевняють, що центр протидії дезінформації запрацює вже наступного тижня
11 березня 2021, 16:05РНБО розгляне санкції щодо білоруських топ-чиновників та бізнесменів
11 березня 2021, 10:12
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"