У РНБО прокоментували чутки про наступ бойовиків на Донбасі з 15 березня

Чутки поширювали ЗМІ

Чутки поширювали ЗМІ

Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Збройні сили України не дозволять російським окупантам повторити захоплення українських територій, як це було у 2014 році.

Про це Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО, пише RegioNews.

Зокрема, його попросили прокоментувати заяви російських бойовиків про те, що нібито 15 березня відбудеться наступ.

Данілов сказав, що РНБО впродовж 24 годин на добу отримує інформацію від усіх відповідних структур про ситуацію на Донбасі.

"Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра, бо всі зараз кажуть про 15 березня, незрозуміло чому. У нас чітка зрозуміла ситуація. Ми чітко усвідомлюємо, що відбувається на фронті", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран та інші відповідальні командувачі "перебувають на своїх місцях".

"Це фахові люди, і наша армія вже не дозволить робити те, що було у 2014 році. Хто б це не був, у кого б не було якихось зазіхань. Це зовсім інша армія", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, на Донбасі протягом вихідних зафіксували понад сотню порушень "режиму тиші".