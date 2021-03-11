РНБО на наступному засіданні розгляне санкції проти фізичних осіб - Данілов

Імена людей, проти яких готують нові обмеження, оприлюднять після засідання РНБО

Імена людей, проти яких готують нові обмеження, оприлюднять після засідання РНБО

Фото: із відкритих джерел

Рада національної безпеки та оборони України на наступному засіданні продовжить розглядати санкції проти окремих фізичних осіб.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання 11 березня розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Його попросили прокоментувати можливе запровадження санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського, про які в інтерв'ю раніше говорила прессекретар президента Юлія Мендель.

Данілов сказав, що Мендель не працює в Апараті РНБО, і тому він не може коментувати, що саме вона мала на увазі.

Що стосується ситуації, пов'язаної із санкціями, відповідно, до тих чи інших фізичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам”, - заявив Данілов.

Він нагадав, що санкції в Україні, згідно із чинним законодавством, можуть ініціювати Служба безпеки України, Кабінет Міністрів, Верховна рада, Нацбанк та президент.

На наступному засіданні обов'язково буде розглядатися санкційне питання. Кого це стосуватиметься, ви дізнаєтеся тільки після засідання РНБО", - додав Данілов.

Нагадаємо, 11 березня Олексій Данілов заявив, що депутатів, які голосували за "Харківські угоди”, перевірить СБУ.

Також РНБО продовжила санкції проти двох російських банків, санкційні обмеження щодо них спливали 15 березня.

Крім того, Данілов сказав, що підприємство "Мотор Січ" невдовзі повернуть у державну власність.