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11 березня 2021, 16:05 159

В Офісі президента запевняють, що центр протидії дезінформації запрацює вже наступного тижня

11 березня 2021, 16:05 159
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Цей неполітичний орган буде створений на базі РНБО
Фото з відкритих джерел
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Центр протидії дезінформації може запрацювати вже наступного тижня, заявив голова Офісу президента України.

Про це заявив Єрмак на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у четвер у Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На виконання доручення президента найближчим часом, найближчими днями, я б сказав, розпочне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Президент здійснюватиме необхідний контроль і стежитиме за діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр розпочне свою роботу, - сказав Єрмак.

За словами Єрмака, "ініціатива зі створення Центру викликана сьогоднішніми подіями в Україні, є також велика необхідність у тому, щоб цей центр дуже швидко став потужним інструментом боротьби з дезінформацією".

Голова ОП висловив сподівання, що незабаром можна буде побачити перші результати роботи Центру протидії дезінформації.

Він додав, що "в Україні вже є підтвердження та зацікавленість міжнародних партнерів брати участь у цьому центрі".

Крім того, в роботі Центру протидії дезінформації зацікавлена українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Можу сказати від себе особисто як людина, яка представляє Україну на такому важливому міжнародному майданчику як "нормандський формат". Наша делегація, яка представляє Україну у Тристоронній контактній групі у Мінську, абсолютно зацікавлена, щоб цей центр почав працювати, надавав підтримку, тому що важливі, але такі необхідні переговори, які там відбуваються, - вони на сьогодні теж є об'єктом дезінформації та маніпуляції, - додав Єрмак.

Як повідомлялося, 9 березня Зеленський повідомив, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації. Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом.

Офіс президента дезінформація Андрій Єрмак пропаганда РНБО

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