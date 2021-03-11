В Офісі президента запевняють, що центр протидії дезінформації запрацює вже наступного тижня
Центр протидії дезінформації може запрацювати вже наступного тижня, заявив голова Офісу президента України.
Про це заявив Єрмак на форумі "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" у четвер у Києві, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
На виконання доручення президента найближчим часом, найближчими днями, я б сказав, розпочне свою роботу Міжнародний центр протидії дезінформації, який буде створений на базі Ради національної безпеки і оборони. Цей орган не є і не буде політичним. Президент здійснюватиме необхідний контроль і стежитиме за діяльністю. Я впевнений, що вже наступного тижня такий центр розпочне свою роботу, - сказав Єрмак.
За словами Єрмака, "ініціатива зі створення Центру викликана сьогоднішніми подіями в Україні, є також велика необхідність у тому, щоб цей центр дуже швидко став потужним інструментом боротьби з дезінформацією".
Голова ОП висловив сподівання, що незабаром можна буде побачити перші результати роботи Центру протидії дезінформації.
Він додав, що "в Україні вже є підтвердження та зацікавленість міжнародних партнерів брати участь у цьому центрі".
Крім того, в роботі Центру протидії дезінформації зацікавлена українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).
Можу сказати від себе особисто як людина, яка представляє Україну на такому важливому міжнародному майданчику як "нормандський формат". Наша делегація, яка представляє Україну у Тристоронній контактній групі у Мінську, абсолютно зацікавлена, щоб цей центр почав працювати, надавав підтримку, тому що важливі, але такі необхідні переговори, які там відбуваються, - вони на сьогодні теж є об'єктом дезінформації та маніпуляції, - додав Єрмак.
Як повідомлялося, 9 березня Зеленський повідомив, що в Україні почне роботу центр протидії дезінформації. Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом.